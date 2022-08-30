День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.08.22 19:30
Мария Рябенкова: помню самую лучшую в мире учительницу – Юрчик Нэлю Яновну
Корреспондент «Арктик-ТВ» Мария Рябенкова так расчувствовалась от воспоминаний жителей города, что тоже поделилась своей историей про первое сентября.
Мария Рябенкова, корреспондент телередакции «Арктик-ТВ»:
- Я с большим трепетом вспоминаю своё первое сентября. Помню, как мы пришли, нам дали картонные лепестки, и мы должны были написать на них наши желания. И самое главное, что я вспоминаю, самую лучшую в мире учительницу – Юрчик Нэлю Яновну. Мы с ней до сих пор в прекрасных отношениях. Она была очень доброй и, самое главное, она нас научила быть хорошими людьми.
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