Мария Рябенкова: помню самую лучшую в мире учительницу – Юрчик Нэлю Яновну

Корреспондент «Арктик-ТВ» Мария Рябенкова так расчувствовалась от воспоминаний жителей города, что тоже поделилась своей историей про первое сентября.

Мария Рябенкова, корреспондент телередакции «Арктик-ТВ»:

- Я с большим трепетом вспоминаю своё первое сентября. Помню, как мы пришли, нам дали картонные лепестки, и мы должны были написать на них наши желания. И самое главное, что я вспоминаю, самую лучшую в мире учительницу – Юрчик Нэлю Яновну. Мы с ней до сих пор в прекрасных отношениях. Она была очень доброй и, самое главное, она нас научила быть хорошими людьми.