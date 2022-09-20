День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.22 12:00
Мария Семёнова раскрывает «тайны» областного семейного фестиваля «Йети день»
«Йети день» в Кильдинстрое 8 октября! У кого- то от такого названия побегут мурашки по коже, ведь Йети - это существо мистические и таинственное.
Но организаторы уверяют, что «Йети день» это добрый, уютный семейный фестиваль с северным характером. Да и сам йети будет совсем не страшный, а добрый и милый!
Как создавался проект фестиваля? Что ждёт гостей праздника? Почему фестиваль называется «Йети день»? Об этом и много другом расскажет в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио RECORD» Семёнова Мария, культорганизатор Кильдинского городского ДК.
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
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