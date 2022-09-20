Мария Семёнова раскрывает «тайны» областного семейного фестиваля «Йети день»

«Йети день» в Кильдинстрое 8 октября! У кого- то от такого названия побегут мурашки по коже, ведь Йети - это существо мистические и таинственное.

Но организаторы уверяют, что «Йети день» это добрый, уютный семейный фестиваль с северным характером. Да и сам йети будет совсем не страшный, а добрый и милый!

Как создавался проект фестиваля? Что ждёт гостей праздника? Почему фестиваль называется «Йети день»? Об этом и много другом расскажет в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио RECORD» Семёнова Мария, культорганизатор Кильдинского городского ДК.