Мария Смирнова и Павел Туник: о весенних и летних палах травы и нашей безопасности

Наступает самая приятная пора - долгожданное лето, которое ассоциируется только с приятными моментами: тепло, отдых и солнце… Но и в эту приятную пору нельзя забывать о правилах безопасности.