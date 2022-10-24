Мария Василькова и Наталья Будько: о социальном проекте «ДругаЯ»

Социальный проект «ДругаЯ» - «авторский психологический проект для женщин, направленный на понимание себя, своих возможностей, желаний, а также способов их осуществления», так написано на страничке этого проекта в соцсети «ВКонтакте».

А старт женского социального проекта «ДругаЯ» состоялся в марте этого года. Данный курс был создан для оказания помощи прекрасной половине человечества в раскрытии своего внутреннего потенциала. Проект «ДругаЯ» помогает северянкам самореализоваться в профессиональной и социальной сфере. «ДругаЯ» — это офлайн и онлайн формат женского пространства, это дни и месяцы совместной плодотворной работы. Профессионалы высшего уровня из области психологии, моды и стиля, красоты и здоровья проводят лекции, тренинги и мастер-классы.

Как пришла идея создать этот проект? Какие эксперты в нём принимают участие? Как проект меняет женщин? Об этом и не только сегодня рассказывают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Мария Василькова, куратор по продвижению проекта в социальных сетях проекта «ДругаЯ», и Наталья Будько, куратор кризисной группы проекта «ДругаЯ».