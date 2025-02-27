День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.25 12:00
Мария Юрьева: «Грани – 2025» - итоги
Пять дней XIII Международного фестиваля-творческой лаборатории среди детских и молодёжных любительских театральных коллективов «Грани 2025», в котором участвовали 22 театральных коллектива из России и ближнего зарубежья, были наполнены яркими эмоциями от просмотра спектаклей, мастер-классов от известных деятелей культуры, общения с ребятами из разных театральных коллективов и интересных экскурсий.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Мария Юрьева, художественный руководитель Детской театральной школы Мурманска, делится своими впечатления от творческой атмосферы фестиваля, рассказывает о том, как выступили ученики 4П класса Детской театральной школы.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)По мнению россиян, достойная пенсия — 50 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Доллар США дорожает к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Глава города Юрий Сердечкин провёл встречу с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В марте нас ждёт много новых законодательных изменений