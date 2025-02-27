Мария Юрьева: «Грани – 2025» - итоги

Пять дней XIII Международного фестиваля-творческой лаборатории среди детских и молодёжных любительских театральных коллективов «Грани 2025», в котором участвовали 22 театральных коллектива из России и ближнего зарубежья, были наполнены яркими эмоциями от просмотра спектаклей, мастер-классов от известных деятелей культуры, общения с ребятами из разных театральных коллективов и интересных экскурсий.