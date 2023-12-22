Марк Мартемьянов и Андрей Стежников: итоги года подводят спасатели, или О безопасности людей в зимний период

Зимний туризм, прогулки, лыжи, коньки, сноуборд и санки – это не только приятное времяпровождение, но порой и опасное увлечение.

Нынешняя зима радует мурманчан и гостей нашего региона по-настоящему зимней погодой - лёгким морозом и обильным снегом. Для большинства из нас активный отдых – уже норма жизни.

Зимний туризм, прогулки, лыжи, коньки, сноуборд и санки – это не только приятное времяпровождение, но порой и опасное увлечение.

Сейчас самое время вспомнить некоторые меры предосторожности в период активного зимнего отдыха. Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» об этом и пойдёт разговор со спасателями Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Марком Мартемьяновым и Андреем Стежниковым.