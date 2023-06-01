Марк Мартемьянов и Андрей Стежников: как не заплутать в лесу, или Кому летом отдых, а кому трудные поиски

В Заполярье пришло лето. Для кого-то это время отдыха, а для спасателей – самая что ни на есть рабочая пора.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о том, как нужно вести себя в лесу, чтобы за вами не пришлось посылать спасателей.

Кому чаще надобится помощь МЧС – профессиональным туристам или обычным людям, которые отправились на прогулку? Что может в лесу пойти не так? Как быть, если вы потерялись: сидеть на месте или пытаться выйти самостоятельно? Что у вас должно быть с собой, если вы планируете даже самый обычный пикник? Подробно обо всём этом расскажут гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - сотрудники Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, спасатели 3 класса Марк Мартемьянов и Андрей Стежников.