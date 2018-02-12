Маршруты комплекса «Снежинка» стали длиннее и светлее

Теперь у всех поклонников лыжного спорта и прогулок на свежем воздухе появилась возможность пройти трассу протяженностью 5,5 километра. Ко всему прочему, КП-2 теперь освещается не от генераторов, а от городской сети. О настоящем и будущем одного из самых популярных у жителей Мурманска спортивных объектов рассказывают журналисты «Арктик-ТВ».