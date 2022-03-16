228 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Вариант коронавируса «стелс-омикрон» вряд ли может вызвать новую волну пандемии в России, несмотря на увеличение его доли среди подтверждённых случаев, уровень заболеваемости коронавирусом в последнее время снижается, заявил РИА «Новости» руководитель научной группы центра Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Чаще всего новым штаммом заражаются дети и подростки. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС. Мурашко отметил, что перенесенный «омикрон» не обеспечивает надёжной защиты от «стелс-омикрона». «Согласно имеющимся научным и клиническим данным, люди, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса, имеют значительно меньшие риски заболевания и передачи «стелс-омикрона». Министр также заявил, что март и апрель являются ключевыми месяцами в развитии дальнейшей эпидемиологической ситуации по COVID-19.