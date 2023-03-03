Мартовские снегопады мурманчан не огорчили

Жители региона вряд ли почувствовали приход календарной весны. Ведь на начало марта пришлись, наверное, самые обильные в этом сезоне снегопады. Журналисты «Арктик-ТВ» решили поинтересоваться у горожан, а как они относятся к таким капризам погоды.

Срез ответов получился пёстрый:

- Неожиданно, наверное. Хотя в наших погодных условиях это привычно. Везде уже теплеет, а у нас снег разбушевался. Зато всё очень ярко.

- Как вы отреагировали на эти три дня снегопада, которые были в Мурманске?

- Мы с мамой решили, что январь был тёплый, так что пора восстановить равновесие.

- У нас прекрасная погода всегда. Особенно в феврале.

- Снегопад - это, как любовь: он нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждёшь.

- Как всегда, нормальная погода.

- Очень хорошая погода, тихая. Раньше была хуже.

- Недаром говорится, что зима не даром снится – пришла её пора. А весна будет обязательно.

- Снег выпал, скрыл эту грязь. Маленько даже светло и радостно стало. Молодцы коммунальщики, что справляются.