Машин на городских маршрутах стало больше - пришла осень

Городской общественный транспорт переходит на осеннее расписание. Автобусов и троллейбусов станет больше, а интервалы движения короче. Крупнейшее транспортное предприятие области переходит на осенний режим работы. АО «Электротранспорт» выпустит на маршруты больше машин. Теперь на линиях города будут 90 автобусов и 81 троллейбус. Интервалы движения транспорта сократят.

«29 августа на маршруты дополнительно выйдут 7 автобусов, - сообщил Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». – Например, на маршруте автобуса № 18 на сегодняшний день интервал 15 минут, будет 11 по осеннему расписанию».

На предприятии постоянно анализируют пассажиропоток. Летом загруженность транспорта снижается и есть время подготовить машины к осени и долгой зиме.

«Сейчас люди возвращаются с отпусков, подвижность к 1 сентября высокая, соответственно, необходимо выпускать дополнительно машины на линии», - говорит Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт».

С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться в соответствующем разделе на официальном сайте АО «Электротраспорт».