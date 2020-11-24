Машина браконьера-краболова перевернулась во время погони
Пограничники в Мурманске задержали участника преступной группировки, которая занималась браконьерством. Мужчину поймали в момент перевозки незаконно добытых крабов, общий вес которых составил более
На следующий день после задержания первого участника ОПГ, был пойман и второй подозреваемый. На участке автодороги Кола – Серебрянские ГЭС он попытался скрыться от пограничников, но в ходе погони его автомобиль перевернулся. Браконьера задержали и изъяли у него свыше
Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.