Машина браконьера-краболова перевернулась во время погони

Пограничники в Мурманске задержали участника преступной группировки, которая занималась браконьерством. Мужчину поймали в момент перевозки незаконно добытых крабов, общий вес которых составил более 300 килограмм . А ущерб, нанесенный морским биоресурсам России, составил более 1 миллиона рублей.

На следующий день после задержания первого участника ОПГ, был пойман и второй подозреваемый. На участке автодороги Кола – Серебрянские ГЭС он попытался скрыться от пограничников, но в ходе погони его автомобиль перевернулся. Браконьера задержали и изъяли у него свыше 800 килограммов конечностей камчатского краба. Предварительный ущерб, причиненный морским биоресурсам, составляет более 5,5 миллиона рублей.

Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.