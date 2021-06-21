Машина получила серьёзные повреждения после ночной встречи с лосем на дороге

ДТП под Кандалакшей. В районе одного из самых южных городов нашего региона произошла авария, под колеса автомобиля попал лось.

Как сообщают очевидцы, дтп произошло в районе часа ночи. Лось внезапно выскочил на трассу, водитель пытался уйти от столкновения, но не сумел. Удар пришёлся на правую сторону легкового автомобиля. Машина получила серьёзные повреждения, водитель к счастью не пострадал.