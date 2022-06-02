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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.06.22 19:30

«Машина времени» из игрушек, или Во что играли детей при социализме

В небольшом выставочном зале уютно расположились куклы из пластика. На их, слегка тронутых временем личиках, всё ещё заметны те эмоции, которые вкладывали авторы того времени. История советской игрушки – это история советского детства, которая очень близка не только нынешним взрослым, но и маленьким северянам современности. Ведь некоторым из них в наследство от родителей, а может, даже от бабушек и дедушек достались настоящие музейные экспонаты.

В небольшом выставочном зале уютно расположились куклы из пластика. На их, слегка тронутых временем личиках, всё ещё заметны те эмоции, которые вкладывали авторы того времени. История советской игрушки – это история советского детства, которая очень близка не только нынешним взрослым, но и маленьким северянам современности. Ведь некоторым из них в наследство от родителей, а может, даже от бабушек и дедушек достались настоящие музейные экспонаты.

Валентина Бредникова, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности: «В Советском Союзе не было такого изобилия игрушек. Если посмотреть на все игрушки, то они повторяются даже. У каких-то игрушек одинаковые лица, только разные формы, одежда. Это были сложные времена, потому что заводы открывались, работали, заводы закрывались, игрушки берегли, к игрушкам относились с любовью».

Валентина выступает не только в качестве экскурсовода, но и как автор выставки. Она владеет коллекцией ретро-игрушек, которыми успело поиграть не только старшее поколение её семьи, но и ребёнок самой Валентины.

Кстати, детям выставка очень понравилась. Мы стали свидетелями того, как мальчишки с восторгом обсуждали маленьких пластиковых солдатиков, утверждая, что они играют такими же. С не меньшим интересом школьники слушали рассказ и о других экспонатах: о кукле, которая ходит, шагающая кукла Нина. Если мы её возьмём за руку, то её ножки будут двигаться.

Такие выставки - отличная возможность для детей познакомится с прошлым, а для взрослых – самим окунутся в ностальгические и беззаботные годы.

Экспозиция «Советская игрушка» открыта для посещения в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске до 16 октября.

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