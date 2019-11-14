Машины мурманчан хуже сильного снегопада

Управление дорожного хозяйства Мурманска ежедневно заботится о чистоте дорог областного центра. Несмотря на то, что зима в регионе наступила задолго до календарной, а в городе уже давно лежит снег, специалисты предприятия хорошо справляются со своей работой. Мешают им только припаркованные в неположенном месте автомобили.

На Пионерском переулке в центре города оживленное движение, несмотря на запрещающие знаки, вдоль дороги почти всегда припаркованы автомобили, которые заметно осложняют процесс уборки снега. Поэтому работать приходится не только с помощью техники, но и вручную.

«Постоянно водителями нарушается знаки установленные, да, и в целом правила дорожного движения. Переулок Пионерский с утра было припарковано всего лишь пять автомобилей, в ГИБДД была передана информация, что мы после обеда придем на этот участок работать, чтобы нам оказали содействие и убрали эти машины, чтобы нам комплексно убрать тротуар и проезжую часть, - рассказывает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». – Надва часа дня мы видим, что вместо пяти машин уже припаркованы пятнадцать! Работу откладывать нельзя и приходится работать в таких вот сложных условиях». Управление дорожного хозяйства работает в плановом режиме по всему городу. За прошедшее с первого снегопада время специалисты вывезли 5 тысяч кубических метров снега и израсходовали 1400 кубометров песка на посыпку лестниц и тротуаров.

«Получается, что по факту мы сделаем процентов 50-60 из запланированных объёмов работ, - сетует Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Мы хорошо очистим тротуары, но то что сойдёт со стороны дороги, сделать практически невозможно».

Тратить приходится не только дополнительное время, но и деньги, ведь работа техники стоит немалых средств. Мурманским автовладельцам стоит заранее задуматься о месте парковки своих машин, в случае нарушения правил на них будут составляться акты, которые потом передадут в ГИБДД.