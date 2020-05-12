Маски на лицо - сегодня в Мурманской области завершился период самоизоляции

Многие работники вернулись к своим привычным обязанностям. С одной лишь оговоркой – строго в масках. Неготовым к «масочному режиму» гражданам в первую неделю маски предоставят бесплатно. В ЗАТО Александровск за первую половину дня раздали более трёх тысяч медицинских изделий.

По инициативе губернатора Мурманской области партия в 7 тысяч медицинских масок уже с утра была доставлена в ЗАТО. В 9 часов волонтёры приступили к раздаче бесплатных изделий гражданам.

Получить маски можно на точках раздачи. В Снежногорске, например, на переходе около магазина «Евророс», в Полярном – около магазина «Яблочко», в Гаджиево – на площади Матушкина. Часы раздачи - с 9 до 12 и с 17 до 19 часов.