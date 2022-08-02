Маски возвращаются!

Роспотребнадзор на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом рекомендовал уязвимым категориям россиян носить маски в людных местах

Роспотребнадзор на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом рекомендовал уязвимым категориям россиян носить маски в людных местах

В 15 регионах показатели заболеваемости превышают средние по стране. Руководителям региональных управлений Роспотребнадзора поручили принимать меры реагирования с учётом появления новых вариантов COVID и информировать население о способах профилактики заболевания летом.

Эпидемиологическая обстановка в стране остаётся на строгом контроле ведомства. Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция по-прежнему представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан, поэтому им необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции, подчеркнули в Роспотребнадзоре.