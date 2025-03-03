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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.25 19:30

Масленица: метко валенки метали, весело гоняли на лопатах и ели вкусные блины

Масленица — один из самых популярных русских праздников. С давних пор она символизировала приход весны, а для нас стала поводом принять участие в народных гуляниях и собрать гостей на блины.

В «Огнях Мурманска» с размахом отметили Масленицу в её самых лучших традициях. Гостей ждали разнообразные развлечения и конкурсы. Дети и взрослые с удовольствием катались на ватрушках и бананах, участвовали в праздничных эстафетах, соревновались в метании валенка, гонках на лопатах, прыжках в мешках и других забавах.

Виктория Каплина, участница праздника: «Праздник очень понравился. Всё хорошо, все локации. Переполнены эмоциями, всё прекрасно».

Ольга Акулова, участница праздника: «Мы везде прошлись, посмотрели всё. Тут шумно и весело».

Анастасия Беженар, Диана Васьковская, участницы праздника: «Это прекрасно, я не зря приехала! Всё очень понравилось, мы полны впечатлений, классно-классно! Спасибо большое за праздник! Ставим лайк».

Анастасия Зикеева и Дарья Ситова, участницы праздника: «Очень интересные и весёлые конкурсы».

Какая же Масленица без хоровода. Гости дружно взялись за руки под весёлые песни. Знаток славянских традиций Владимир Листвин уверяет, что этот занятие способно сплотить людей и зарядить их положительными эмоциями.

Владимир Листвин, хороводник, игромастер: «Это не только увеселение и объединение людей, это глубокая сакральная практика. Древние славяне знали, что тело человека состоит из плотного тела и энергетической оболочки, а когда мы идём в хороводе, то мы выравниваемся и гармонизируемся».

На празднике состоялся и турнир богатырей. Атлеты соревновались в упражнениях по силовому экстриму, среди которых, например, коромысло и подъём гигантской гантели. Судил соревнования чемпион мира по стронгмену Леон Мирошник.

Леон Мирошник, чемпион мира по стронгмену: «Сегодняшним соревнованием мы хотели продемонстрировать, что стронгмен - силовой экстрим доступен каждому здоровому гражданину. Веса были маленькие, но со специальным оборудованием».

Во взрослом турните победу одержал спортсмен Александр Гумеров.

Александр Гумеров, победитель турнира «Сила бой»: «Готовился недолго, так как занимаюсь постоянно. Здесь хороший турнир. Мне подарили сертификат, пояс».

Традиции Масленицы уходят глубоко в историю. Среди них есть и такие развлечения как катания на санях, кулачные бои, поедание блинов и конечно же чучело. Сжигание чучела олицетворят пробуждение весны. Люди мысленно бросают в огонь все свои горести и печали и приглашают в новую жизнь только радость и счастье.

За активности гости получали специальные жетоны для участия в лотерее. В финале праздника разыграли призы и подарочные сертификаты. Масленичные гуляния в «Огнях Мурманска» были организованы при поддержке «Русского радио».

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