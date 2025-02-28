Масленица, здравствуй! В Мурманске состоялся кулинарный мастер-класс от шеф-повара современной Арктической кухни Ирины Бакловой

Участники, как не сложно догадаться, готовили блины, но приправленные северным колоритом.

Блинчики с морошкой, брусникой и еловым соусом - так вкусно звучит арктическая масленица. Для северян организовали уникальный мастер-класс по приготовлению праздничного блюда. Шеф-повар Ирина Баклова поделилась с гостями события секретом идеальных и самых тонких ажурных блинчиков.

Ирина Баклова, шеф-повар: «Секрет какой? Вода, яйца, молоко, масло. Если мы делаем тесто, мы не добавляем сразу масло туда, сначала всё взбиваем до однородной массы, добавляем муку, воду, а масло в самом конце… Ну, и добавляем любовь к тому, что мы готовим».

Ирина - шеф-повар с очень богатым профессиональным опытом. Она работает с самыми известными ресторанами города Мурманске с 1999 года.

Ирина Баклова, шеф-повар: «Я обожаю готовить, это мое призвание. Я не представляю работу другой профессии. Люблю обучать ребят, нравится, когда у поваров молодых горят глаза. Мы развиваем сейчас Арктическую кухню именно в Мурманске, чтобы это было вкусно и красиво. Хочется, чтобы мы обучали молодёжь, а она оставалась и работала здесь».

Каждый участник мастер-класса смог приготовить блины по специальному рецепту, узнать о новых способах украшения масленичного стола и, конечно, насладиться северной колоритной кухней.

Лариса Малышкина, участник мастер-класса: «Блины очень нежные, очень вкусные, очень нежное тонкое тесто. Начинка наша - арктическая. Рекомендую дома попробовать».

Елена Вайрах, участник мастер-класса: «Вкусные блины, тоненькие ажурные. Дома, к сожалению, такие тоненькие не получаются».

Елена Ульяновская, участник мастер-класса: «Начинка очень интересная и подача. Я все попробовала, было изумительно: и с вареньем, и с соусом, и творожные».