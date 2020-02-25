Масленичная неделя на улице Самойловой

Бойкая торговля, мастер-классы, песни и пляски. В Мурманске ярко и весело отметили начало Масленицы. На улице Самойловой в очередной раз организовали ярмарку. Праздник посетил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ярмарка на Масленицу - древняя русская традиция. Вспомнили её и в Мурманске. На улице Самойловой снова открылись торговые лотки, появилась иллюминация. Со сцены звучат русские народные песни, прохожие участвуют в праздничных конкурсах.

Юлия Филимонова, мурманчанка: «Очень хорошо. Какое-то развлечение новое. Очень приятно. Приятно погулять, посмотреть. Весело».

Торговля идёт бойко, из предложений, в основном еда и напитки. Есть даже варенье из наших северных ягод. Например, брусничное или морошковое. Рядом с торговыми рядами установили большую карусель. А на другом конце проулка детей и взрослых развлекают народные коллективы и аниматоры. Пришедшие на праздник водят хороводы или соревнуются в перетягивании каната.

Оксана Готовко, мурманчанка: «Идём с концерта. Выиграли приглашение на пешеходную экскурсию. Дали рецепт эксклюзивного блина с шоколадом. А ребёнок получил приглашение - пригласительный билет на пешеходную экскурсию в 14 часов 29 февраля».

Есть и мастер-классы. Например, всех желающих учат печь блины. Попробовал себя в этом деле и губернатор Мурманской области. На празднование масленицы Андрей Чибис пришёл вместе со своей семьёй. Такие ярмарки, по мнению главы региона, пользуются у мурманчан спросом, а потому устраивать их теперь будут чаще.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Традиция прижилась. Сначала новогодняя ярмарка, рождественская. Теперь на Масленицу. И очень здорово, что теперь горожане и гости понимают, что обязательно на праздник здесь что-то будет. И огромное количество людей, все в хорошем настроении. Поэтому такую практику будем продолжать. Такие мероприятия на улице Самойловой будут на все праздничные мероприятия».

Начало Масленицы праздновали до вечера. А вот сама ярмарка будет работать всю неделю. Вплоть до окончания 1 марта.