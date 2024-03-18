Масленичная неделя в Мурманске завершилась воскресными гуляниями

В «Огнях Мурманска» отгремел весёлый и задорный праздник с блинами, горячим чаем и активными играми.

В «Огнях Мурманска» были слышны заводная музыка и задорный детский смех, здесь угощали вкусными блинами и горячим чаем. Так в столице Заполярья отмечали Масленицу.

Сергей Бадецкий, участник праздника: «Здесь весело! Энергично!».

Дети и взрослые с интересом участвовали в играх, катались на ватрушках, санках и «бананах».

Семья Сиваковых, участники праздника: «Очень весело, очень здорово для детишек. Погода такая классная. Нам очень нравится. Всё очень классно! Надеемся блинчиков покушать со сгущенкой».

Несмотря на минусовую температуру на празднике было жарко. Дети узнали о настоящих масленичных традициях, а родители вспомнили о том, как это было весело раньше.

Александр Архитский, участник праздника: «Развлекухи, движения. Правда, людей очень много, а так нормально всё. Я не из Мурманска, из Брянска. Там у нас посёлок городского типа. Постоянно вспоминаю, когда во время Масленицы лазили на столб. И на столбе поднимали на веревочке какой-то подарок. Чтобы до него добраться старались лазить в одних трусах».

Масленичные гулянья организовал редакция «Русского радио».