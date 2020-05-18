«Масочный режим» многим северян пришёлся не по нраву

Несмотря на то, что жителям Мурманской области раздали более полумиллиона масок, на улицах городов далеко не все соблюдают введённый режим. На это есть разные причины. Кому-то средство индивидуальной защиты откровенно мешает дышать, а кто-то банально не видит в таких мерах рациональное зерно. Вместе с проверяющими, которые пока ещё чаще разъясняют необходимость нежели штрафуют, журналисты «Арктик-ТВ» вышли на улицы областного центра.

Детская площадка в самом центре Мурманска. Социальную дистанцию здесь соблюдать очень сложно. День погожий, играть, уставшие сидеть дома юные северяне, хотят как раньше, до ограничительных мер и появления в обиходе страшного слова коронавирус. Ладно, школьники, но и многие родители игнорируют пандемию, «масочный режим» и перчатки. Действительно, наверное, думают они, зачем надевать средства защиты, если вирус, наделавший столько шума, не виден.

С точки зрения здравой логики осудить молодого человека, сложно. Ведь эксперты те, что посмелее, говорят, что маска нужна, чтобы защитить других, а не себя, да и носить её на улице - дело бессмысленное. Но спорить с постановлениями сложно, особенного, когда грозят штрафы. Впрочем, найти в них лазейку можно. Никто ведь не регламентирует как и какие маски нужно носить… Даже, если она болтается на шее, формально нарушения нет.

Больше всего вероятность нарваться на проверяющих именно в общественных местах. Такие рейды повсеместны и пока не закончится пандемия будут проводиться постоянно.

Одно из мест проверки – парикмахерская в центре города. Цирюльни и барбершопы, открылись во время первой волны снятия ограничений. Журналистов в холл учреждения набилось много, так что строгому мастеру пришлось вмешаться, выгнать нежданных посетителей, нагрянувших без записи. И правильно, нарушаем требования, да и штраф, который ждёт в этом случае владельца, может достигать 300 тысяч рублей. Для физических лиц это 30 тысяч. Маска стоит заметно дешевле.