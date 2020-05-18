«Масочный режим», «Наша рыба» и выплаты медперсоналу - совещание в правительстве

Новая реальность, ставшая традицией – оперативные совещания в правительстве проходят в режиме видеоконференции. На повестке – ряд, накопившихся за эти дни, острых вопросов. Первый, безусловно, соблюдение «масочного режима» и обеспечение средствами индивидуальной защиты северян.

На этапе старта «масочного режима» в Заполярье из рук волонтёров северяне получили более пятисот пятидесяти тысяч масок. Это в два раза больше изначального запланированного количества. Ещё одна добрая новость – ярмарка «Наша рыба», которая была закрыта вместе с торговыми центрами, возобновляет работу, но в режиме доставки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Соответствующие контакты и телефоны, куда можно звонить и заказывать продукцию, будут опубликованы после оперативки. Принципиально важно, что проект «Наша рыба» продолжает жить и работать».

Не менее острая тема – выплаты медперсоналу, который работает с ковид-положительными пациентами. Единовременную надбавку к зарплате получат, в том числе и водители, или, например, лаборанты. Это региональное нововведение. А вот на федеральном уровне решили, что рассчитывать такую «премию» будут без учёта реально отработанного времени или количества смен.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Те изменения, которые были внесены в нормативно-правовые акты, позволили нам осуществить 16 мая перерасчёты за апрель, а 17 мая все доплаты были доведены всем работникам на банковские карты или через кассу получены самими работниками».

Для медработников работает «горячая линия», куда можно обратиться с вопросами. Если ответ не устроит или выплаты, по мнению медработника, несправедливы, можно обратиться в приёмную губернатора.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я с каждым таким случаем буду разбираться. Чтобы у нас не было нарушений обязательств перед медработниками, которые рискуют, а главное, в нашей области точно делают успешно свою работу».

Не осталась в стороне и тема социальной поддержки северян. На помощь семьям с детьми предусмотрено более 6 млрд рублей. В целом бюджетом на соцподдержку предусмотрено более 10 млрд, из них около 3,5 млн – деньги региона.