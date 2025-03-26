Масштабная историческая драма «Северный полюс» стала фильмом открытия Международного арктического форума

Фильм в Мурманске представил режиссёр Александр Котт. Картина рассказывает о первой советской атомной подводной лодке К-3, которая отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана.

«Северный полюс» - первый фильм серии кинопоказов проекта «Душа России. Арктика», который так же стал частью программы Международного форума. Режиссёр картины Александр Котт лично приехал в Мурманск, чтобы презентовать свою работу.

Александр Котт, режиссёр фильма «Северный полюс»: «Мы его снимали и в Заозерске, и в Снежногорске – везде, где стоят наши славные подводные лодки. И, конечно, очень волнительно. Я вижу здесь курсантов, видимо, подводников в том числе, а мы снимали про подводную лодку К3, она же «Комсомолец», и кончено, важно, как вы оцените кино, потому что история про первый поход первой атомной советской подводной лодки подо льдами Северного полюса».

По словам режиссёра, самым сложным в процессе создания фильма были не суровые арктические условия во время съёмок, а детали, в которых нужно было разобраться. С командой кинопроизводителей работали консультанты.

Александр Котт, режиссёр фильма «Северный полюс»: «Были условные сложности, потому что надо было очень хорошо изучить материал. У нас было много консультантов, подводная лодка состоит из девяти отсеков, по-моему, и по каждому отсеку - свой консультант. Потому что турбинист знает, что делал турбинный отсек, реакторщики – в реакторном, центральный пост – в центральном, торпедный отсек – в торпедном отсеке – везде свои консультанты».

Одна из самых известных исторических работ режиссера «Северного полюса» - военная драма «Брестская крепость». Ну, и последние «Ёлки», со звездой турецкого кино в кадре, так же дело его рук.