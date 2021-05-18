Масштабная прививочная кампанию развернулась в нашей стране

36 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+24), Североморске (+4) и Кольском районе (+3).

Одним из способов борьбы с пандемией эксперты называют масштабную прививочную кампанию, которая развернулась в нашей стране. К слову, Россия скоро введёт в оборот четвёртую вакцину от COVID-19. Об этом заявил Ппрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с послами иностранных государств в Кремле.

Глава государства напомнил, что нашим исследователям удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от коронавируса.

Напомним, в России зарегистрированы три вакцины: разработанный в Центре имени Гамалеи «Спутник V», созданный в Центре имени Чумакова «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора.