Масштабная программа реновации закрытых военных городов и гарнизонов продолжается в Заполярье

На совещании под руководством губернатора Андрея Чибиса подвели итоги уже проделанной работы и обозначили планы до 2030 года.

Программа по реновации ЗАТО, инициированная регионом и поддержанная Президентом России, получила системное федеральное финансирование, которое продолжат до 2030 года включительно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уже с 2024 года выделяется по 10 миллиардов в год. Заказчиком является наш регион».

Только в этом году в рамках реновации реализуют 74 мероприятия на сумму практически 9 миллиардов рублей. Среди ключевых достижений - новый крытый бассейн и парк в Североморске, мемориал участникам СВО, благоустройство дворов, ремонт сотен квартир и дорог, замена лифтов и снос аварийных домов.

Однако, глава региона обратил особое внимание на качество работ. Он призвал извлечь уроки из проблем, возникших в прошлом на некоторых объектах в Спутнике и Печенге, жёстко контролировать подрядчиков.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Большинство работ выполняется с надлежащим качеством. Но важно понять, как выстроена работа с недобросовестными подрядчиками, чтобы они несли полную меру ответственности, не привлекались к работе в нашей области в дальнейшем».

Благодаря экономии средств в текущий план удалось внести новые объекты. О них рассказала вице-губернатор Ольга Вовк.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «ДЮСШ №3 в Североморске – работы в 2026 году. Дополнительный капремонт тепловых сетей и водоснабжения в Североморске – работы в 2025-2026 годах. Идёт разработка проектной документации на станцию водоподготовки в Высоком».

Параллельно идёт формирование комплексного плана реновации до 2030 года. Сейчас проект на согласовании в федеральных министерствах. Объём финансирования сохраняется на высоком уровне, что позволит держать темп работ.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Очень важно пройти сбивку внутри региона, затем сбить данные с Минобороны. Чтобы всё было синхронно, чтобы мы решали вопросы масштабных задач единым фронтом».

Губернатор призвал администрации муниципалитетов активно включиться в эту работу, чтобы окончательно согласовать все объекты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы можем сейчас скорректировать данные, внести завершающие штрихи в эту работу. Если есть какие-то предложения, то прошу муниципалитеты активно включаться, высказываться».

Таким образом, программа реновации ЗАТО вышла на этап планомерной работы с долгосрочным финансированием и чёткими планами.