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Масштабная стройка в Белокаменке «породила» стихийный рынок

От одежды до еды. Рынок в селе Белокаменка работает уже не первый месяц рядом с одной из масштабных стоек страны. В селе Белокаменка рядом с самой масштабной стройкой России развернулся стихийных рынок. Уроженцы из Узбекистана, Киргизии торгуют разнообразной продукцией. Начиная от китайский кроссовок и заканчивая пловом и шаурмой.

От одежды до еды. Рынок в селе Белокаменка работает уже не первый месяц рядом с одной из масштабных стоек страны.

В селе Белокаменка рядом с самой масштабной стройкой России развернулся стихийных рынок. Уроженцы из Узбекистана, Киргизии торгуют разнообразной продукцией. Начиная от китайский кроссовок и заканчивая пловом и шаурмой.

По дороге разносится запах восточной кухни. В меню помимо блюд из риса - люля-кебаб, овощи и напитки. Активную торговлю на самоорганизованном базаре здесь ведут последние два года.

Продавец: «У нас здесь в основном питаются рабочие. Все рабочие здесь питаются. Мы чисто готовим, вкусно готовим. Многие сюда выходят. Когда мы не готовим, то они бунтуют, чтоб мы вышли. Получается, что нам должны место сделать, чтобы мы торговали. Надо место для  хорошего рынка, чтобы все там торговали».

Очередь из желающих отведать горячий плов выстраивается постоянно. Людей не смущает такая уличная кухня. При этом на территории строящегося объекта, где и работают вахтовики, открыты несколько столовых, но люди хотят домашней, еды, восточной кухни.

Покупатель: «Там питаться можно. Вкусно кормят. Просто надоедает одно и тоже».

Покупатель: «Я уже сам питаюсь пятый месяц, в столовую последний раз, когда ходил уже не помню. Только здесь питаюсь. Обед и вечером питаюсь».

Были ли и негативные отзывы от прохожих, но говорить на камеру они отказались. К тому же, часть рынка уже переехала с проезжей части, продавцы ждут, когда их бизнес станет полностью легальным.

Продавец: «Сейчас официально работаем, налоги платим, но как-то в таком темпе работать тоже нехорошо. Здесь открытое место. Было бы закрыто, было бы всё нормально».

В администрации Кольского района отметили, что в Белокаменке планируют установить совместные торговые павильоны для 15-20 предпринимателей. Территориально рынок планируют разместить в нескольких сотнях метров от стройки около одного из жилых домов.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Этим вопросом интересуются и люди, которые осуществляют торговлю, и местные жители, потому что всё должно быть цивилизовано, всё должно быть организовано. Должен быть организован и вывоз мусора, должна быть определена точка, где можно осуществлять стационарную или нестационарную торговлю. Сейчас определён земельный участок, на котором будет располагаться этот объект, сформирован дизайн-проект и отправлен на рассмотрение в компанию «НОВАТЭК Мурманск». И сейчас всё это находится на рассмотрении в компании. Как только решение будет принято, так мы приступим к строительству. Они его будут осуществлять».

Сроки появления цивилизованного базара на сегодняшний день неизвестны. Во избежание недопонимания ведётся работа по организации стационарной торговли, чтобы это не мешало и жителям, и транспорту, отметил глава района.

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