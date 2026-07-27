Масштабные изменения происходят в сфере культуры Заполярья

В 2026 году на развитие учреждений в Мурманской области направят более 2 миллиардов рублей. Об этом было сообщено на оперативном совещании в региональном правительстве. Средства пойдут на ремонты, реставрацию и создание современных центров досуга для всей семьи.

Ключевая задача в этом году, превратить привычные библиотеки и дома культуры в многофункциональные семейные центры и точки притяжения для северян всех возрастов. В планах обновление 45 учреждений по всему региону.

Например, уже завершён ремонт фасада и кровли Центра досуга молодёжи в Североморске. В областном центре приведут в порядок кровлю научной библиотеки и здание Дома ремёсел. При поддержке федерального Министерства культуры продолжается реконструкция мемориала Защитникам советского Заполярья. В Кировске после обновления распахнул двери Культурный центр «Большевик». А в Апатитах работы стартовали одновременно на трёх объектах. Кроме того, идут работы по строительству ДК в Алакуртти и реконструкции Дома офицеров Северного флота в Североморске.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Отдельно хочу остановиться на сохранении исторической памяти. В этом году ремонтируются и устанавливаются новые».

Внимание уделяют и модернизации книгохранилищ. Мурманская область сейчас занимает второе место в стране по числу библиотек нового поколения. В этом году к 33-м действующим добавят ещё три модельные в Мурманске, Североморске и Оленьей Губе.

Также продолжается поддержка кинематографа. Выделено более 30 миллионов рублей на реализацию съёмок в нашем регионе. При содействии центра кинопроизводства в этом году снимают новые сезоны сериала «Полярный» и художественные картины.

Кроме того, в нашем регионе продолжает действовать программа «Земский работник культуры». В прошлом году по ней пришли 18 специалистов, в этом – уже 8. Каждый участник получает выплату 1 млн рублей.