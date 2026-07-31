Масштабные преобразования продолжаются в Первомайском округе Мурманска

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочий объезд, чтобы лично проверить строительство социально значимых объектов.

Первый пункт визита губернатора – большая строительная площадка на Кольском проспекте. Здесь возводят новый и долгожданный для жителей Первомайского округа объект.

На старте строительства основной сложностью стал скальный грунт. Но с ним удалось справится, сейчас буровзрывные работы завершены.

Андрей Валуцкий, главный инженер проекта: «Из-за скалы немного сдвинулись сроки, но сейчас идём согласно графика».

Котлован готов, а чаши двух бассейнов разной глубины изготовят из нержавеющей стали. Трёхэтажное здание обещает быть современным и архитектурно выразительным. Ориентировочный срок завершения строительства - конец следующего года.

А напротив будущего спорткомплекса продолжается обновление городской библиотеки. Здесь создают многофункциональное пространство с четырьмя зонами, которые обещают быть очень интересными.

Гостиная-трансформер, двухуровневый «чердак» с коллекцией книг по искусству, конференц-зал для семинаров, компьютерный класс и центр детского чтения с игровой зоной. В ближайшие дни финальный проект обсудят в региональном Министерстве культуры.

Ещё одна точка маршрута - парк «Кольский». Когда-то здесь была старая сцена и несколько аттракционов, а теперь - общественное пространство. Сегодня здесь кипит жизнь.

Олеся, жительница Первомайского округа: «Преобразился город, красиво стало. Мы с удовольствием возвращаемся из отпуска к нам домой».

Юлия, жительница Первомайского округа: «Здесь площадка благоустроена, ребёнок очень часто здесь катается».

Анна, жительница Первомайского района: «Мы недавно приехали в Мурманск, но сюда ходим часто, очень нравится».

Кирилл и Алексей, мурманчане: «Сразу здесь завёл себе друзей, кипит жизнь в Первомайке для молодёжи».

За последние семь лет в округе произошли серьёзные изменения. Губернаторский лицей, два новых детских сада, пространства «Арктическая школа», молодёжные центры «СОПКИ». Плюс 30 новых площадок, снос аварийного жилья и ремонт дорог. В жилищно-коммунальной сфере округа за это время снесли 20 аварийных домов, привели в порядок ключевые дороги и дворы, установили около трёх десятков детских и спортивных площадок.