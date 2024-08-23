Масштабные работы по замене дорожного полотна продолжаются в Мурманске

На проезжие части города вышла комиссия с проверкой хода ремонтных работ.

Летний период подходит к концу, а это значит, что пора выходить на улицы с проверкой дорожных ремонтов. В этом году в Мурманске работы ведутся на 27 участках, 17 из которых полностью готовы к эксплуатации. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона проверила ход обновлений на ещё не завершенных объектах.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Как и в прошлые годы у нас в план ремонта по нацпроекту входят не только объекты регионального значения, но и объекты улично-дорожной сети, расположенной в городе Мурманске. Также в Мурманской области в этом году ремонтируется 23 объекта по плану «На Севере – Жить!». 15 объектов - непосредственно проезжих частей и 8 – тротуаров».

Все работы на городских дорогах и тротуарах должны будут завершить уже к 1 сентября. Такие сроки поставлены для того, чтобы не собирать пробки на улицах Мурманска, когда северяне поведут своих детей в школу. За качеством ремонтов следят активисты общественной организации «Народный фронт», которые часто выезжают с проверками.

Роман Пономарев, член штаба ОНФ Мурманской области: «Сейчас мы находимся на улице Комсомольской. Здесь работы ещё не закончены. Мы сейчас пообщались с подрядчиком, указали на мелкие шероховатости, которые он обещал под финиш уже доделать. Это нас радует. Я здесь недалеко живу, каждый день ходим и смотрим, как укладывают бордюрный камень и так далее. На самом деле, работы ведутся очень хорошего уровня и очень хорошего качества».

Помимо автомобильных дорог в порядок привели также и более четырёх тысяч квадратных метров тротуаров.