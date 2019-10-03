Масштабные учения по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций состоялись в областном центре

В тренировке были задействованы все экстренные службы региона, Северный флот и даже метеорологи. Учения были организованы в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Участники отрабатывали целый комплекс мероприятий. Среди них оповещение и сбор руководства и личного состава при поступлении сигнала об угрозе. Но гораздо зрелищнее проверок и смотров - практическая часть. Сценарий в этом случае стандартный, спасатели и другие службы отрабатывают навыки взаимодействия при ликвидации ЧП, в этом случае крупного дорожно-транспортного происшествия. В качестве попавшего в аварию автомобиля выступает старенький жигуленок, чтобы извлечь пострадавших специалистом приходится срезать крышу легковушки, после чего раненых забирает карета скорой помощи. И это лишь один из этапов тренировки.