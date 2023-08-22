Масштабный российский триколор развернули в Арктике

В честь Дня Государственного флага России на дрейфующей станции «Северный полюс-41» Арктического и антарктического научно-исследовательского института развернули российский триколор размером 1423 кв. метров.

Для организации уникальной акции на льду Северного Ледовитого океана учёные выбрали безопасный участок ледового поля. Двумя рейсами вертолёта Ка-32 к месту проведения мероприятия были доставлены 24 полярника с ледостойкой платформы «Северный полюс» и научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников».

«От Большой земли наших полярников отделяет десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях, в окружении льдов и самого холодного океана на планете, глубина которого достигает четырёх километров. Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор», – подчеркнул Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.