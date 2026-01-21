Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
Мастер-класс для общественников провели в региональном отделении Общественной организации «Красный крест»

Представители региональной Общественной палаты познакомились с историей организации и освоили базовые навыки оказания первой помощи.

Когда счёт идёт на секунды, важна любая помощь, однако без грамотного и осторожного отношения даже в чрезвычайной ситуации не обойтись. Важно не навредить человеку, попавшему в беду, и дождаться квалифицированной поддержки.

О базовых навыках, которые могут пригодиться абсолютно каждому, говорили специалисты «Красного креста» с представителями Общественной палаты Мурманской области. Разбирали, как оценить ситуацию, о чем следует не забыть в моменте паники и какова последовательность действий при сердечно-легочной реанимации и непроходимости дыхательных путей.

Андрей Савенков, председатель регионального отделения Общественной организации «Российский Красный Крест», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Мы говорили о первой помощи. Отметим, что медицинскую помощь оказывают медработники, а обычные люди могут оказать первую. Чем больше в нашей стране людей будут уметь оказывать помощь, тем больше при ЧС будет спасено жизней, которые теряются от того, что людям оперативно не оказали помощь».

Поэтому в реготделении организации специалистами разработаны совершенно разные методики, ориентированные на возраст участников мастер-классов.

Например, курс «Коленька научит» - это короткие занятия для дошкольников. В течение 45 минут - часа уже на более серьёзном уровне рассказывают и показывают техники оказания первой помощи школьникам. Тем, кто решится поднять уровень до более профессионального, придётся потратить больше свободного времени, но взамен получить опыт, который поможет спасти человеческую жизнь.

Андрей Савенков, председатель регионального отделения Общественной организации «Российский Красный Крест», депутат Совета депутатов город Мурманска, партия «Единая Россия»: «У нас еще есть и полноценный обучающий курс – 16 часов, в рамках которого мы отрабатываем различные навыки, моделируем ситуации: аварии, ДТП, ранения… В имитации стрессовой ситуации люди учатся оказывать первую помощь».

Очередной курс стартует уже в конце января, записаться на мастер-классы можно через группу регионального Отделения «Красного Креста» в социальной сети «ВКонтакте». 

