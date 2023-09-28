Мастер-класс от нейронов, или Как при помощи силы мысли заставить машину двигаться? Ответ знают малыши
Форму роботам, над которыми прямо сейчас трудятся дошколята, придают при помощи конструктора. Но это лишь первый этап, даже малыши знают, что не самый главный. Важнее – мозг будущей машины, программное обеспечение. Алгоритмы, заданные ребёнком, научат модель нужным движениям, заложенной последовательности. Недавно, благодаря грантовым 350 тысячам рублей, техническая база детского сада №8 в Снежногорске пополнилось новым оборудованием.
Юлия Попова, воспитатель инженерной группы детского сада №8, г. Снежногорск: «Мы приобрели новую серию конструкторов, а также нейрообручи, с помощью которых дети непосредственно управляют моделями. Достаточно закрепить обруч, ребёнку нужно сконцентрироваться, чтобы модель запустила движение».
На самом деле, от силы мысли будет зависеть лишь скорость машины. Концентрация и спокойствие помогут замедлить её ход, а стремительные химические реакции, которые передают импульсы в головном мозге, вызванные, например, эмоциями или продумыванием ходов, наоборот, придадут скорости компьютеризованному оборудованию. Особенно это важно для гиперактивных детей, которые учатся терпению и усидчивости.
Шефствуют над малышами уже более опытные товарищи – учащиеся инженерного класса 266-й школы. Но мало просто статуса, ребята регулярно проводят мастер-классы для малышей, показывая, насколько интересно создавать роботов-помощников и развивать искусственный интеллект.
Галина Митюшина, заведующая детским садом №8, г. Снежногорск: «Почему в этом направлении? Мы мониторим ситуацию и понимаем потребность в инженерно-технических кадрах. Тесно работаем с СРЗ «Нерпа» и инженерным классом, поэтому решили развивать техническую увлеченность детей».
Как выглядит социальная адаптация, о которой спорят родители и психологи? Воспитатели не доказывают и не принимают чью-то сторону, просто учат тем навыкам - личностным и командным, которые определенно пригодятся детям сначала в школе, а после и во взрослой жизни.
Мария Лесковская, куратор креатив-центра «Умничка» детского сада №8, г. Снежногорск: «Сегодня наш техноцентр «Умничка» открыл двери ребятам из других детских садов. Ребята смогли сами справиться с заданиями, меня увлекли. Я их не учила, я им только помогла. Работа в инженерном центре учит не только техническим навыкам, ребята учатся работать в команде, кто-то берёт на себя лидерскую роль, кто-то исполнителя».
Это далеко не первые практические воплощения идей воспитателей «Якорька». Детский сад становился грантополучателем не раз, а благодаря финансовой поддержке регионального и федерального уровней удалось создать две инженерно-технических площадки и стать базой развития инженерных кадров города судоремонтников.