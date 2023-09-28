Мастер-класс от нейронов, или Как при помощи силы мысли заставить машину двигаться? Ответ знают малыши

В детском саду Снежногорска навыкам работы с нейросимуляторами обучат с пелёнок: через игру - к серьёзным инженерным разработкам.

Форму роботам, над которыми прямо сейчас трудятся дошколята, придают при помощи конструктора. Но это лишь первый этап, даже малыши знают, что не самый главный. Важнее – мозг будущей машины, программное обеспечение. Алгоритмы, заданные ребёнком, научат модель нужным движениям, заложенной последовательности. Недавно, благодаря грантовым 350 тысячам рублей, техническая база детского сада №8 в Снежногорске пополнилось новым оборудованием.

Юлия Попова, воспитатель инженерной группы детского сада №8, г. Снежногорск: «Мы приобрели новую серию конструкторов, а также нейрообручи, с помощью которых дети непосредственно управляют моделями. Достаточно закрепить обруч, ребёнку нужно сконцентрироваться, чтобы модель запустила движение».

На самом деле, от силы мысли будет зависеть лишь скорость машины. Концентрация и спокойствие помогут замедлить её ход, а стремительные химические реакции, которые передают импульсы в головном мозге, вызванные, например, эмоциями или продумыванием ходов, наоборот, придадут скорости компьютеризованному оборудованию. Особенно это важно для гиперактивных детей, которые учатся терпению и усидчивости.

Шефствуют над малышами уже более опытные товарищи – учащиеся инженерного класса 266-й школы. Но мало просто статуса, ребята регулярно проводят мастер-классы для малышей, показывая, насколько интересно создавать роботов-помощников и развивать искусственный интеллект.

Галина Митюшина, заведующая детским садом №8, г. Снежногорск: «Почему в этом направлении? Мы мониторим ситуацию и понимаем потребность в инженерно-технических кадрах. Тесно работаем с СРЗ «Нерпа» и инженерным классом, поэтому решили развивать техническую увлеченность детей».

Как выглядит социальная адаптация, о которой спорят родители и психологи? Воспитатели не доказывают и не принимают чью-то сторону, просто учат тем навыкам - личностным и командным, которые определенно пригодятся детям сначала в школе, а после и во взрослой жизни.

Мария Лесковская, куратор креатив-центра «Умничка» детского сада №8, г. Снежногорск: «Сегодня наш техноцентр «Умничка» открыл двери ребятам из других детских садов. Ребята смогли сами справиться с заданиями, меня увлекли. Я их не учила, я им только помогла. Работа в инженерном центре учит не только техническим навыкам, ребята учатся работать в команде, кто-то берёт на себя лидерскую роль, кто-то исполнителя».

Это далеко не первые практические воплощения идей воспитателей «Якорька». Детский сад становился грантополучателем не раз, а благодаря финансовой поддержке регионального и федерального уровней удалось создать две инженерно-технических площадки и стать базой развития инженерных кадров города судоремонтников.