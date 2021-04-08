Мастер-классы для активных пожилых северян

На одном из таких мероприятий побывал и глава администрации Мурманска. Вместе с пенсионерами он декорировал пасхальные яйца.

Бисер, пайетки и пенопластовое яйцо – всё, что нужно для создания этого нехитрого пасхального сувенира. Сделать его совсем несложно, а результат получается очень симпатичным.

Татьяна Головина, заведующая информационного Интеллект-центра, филиал № 6 Мурманской центральной городской библиотеки: «Здесь не требуется каких-то дополнительных знаний, дополнительных усилий. Всё это с помощью иголочки закрепляется на пенопластовом яйце».

Тем не менее, работа с мелкими предметами требует сноровки, поэтому у тех, кто не привык рукодельничать могли возникнуть некоторые трудности. Например, глава администрации города, который решил принять участие в мастер-классе по декорированию пасхального яйца, признался, что для него это занятие оказалось в новинку.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Интересно, но трудно. Трудно, потому что с учётом моей близорукости и дальнозоркости – астигматизма, сложно пайетки вставлять в это пасхальное яйцо. Но, если бы у меня было побольше свободного времени, а не нужно было заниматься уборкой снега и пыли с городских улиц, то я бы, наверное, сел и позанимался подольше» 16:38

А вот у участников Городского клуба старшего поколения времени на рукоделие хватает. Нина Анатольевна вместе со своим мужем увлекается многими видами прикладного искусства, в том числе и украшением пасхальных яиц. В клуб мастерица принесла часть своей коллекции.

Но рукоделие – не единственное увлечение мурманчанки. Нина Анатольевна активно посещает и другие мастер-классы, которые регулярно устраиваются для людей старшего поколения. Они позволяют интересно и позитивно провести время, познакомиться с людьми и научиться чему-то новому.