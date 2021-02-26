Мастера автобронетанковой техники показывают всё, на что они способны

На Северном флоте выбирают лучшие экипажи, которые примут участие в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021.

В воинских частях проходит отборочный этап конкурса. Военнослужащие соревнуются в вождении автомобилей на скорость и правильность преодоления препятствий. Экипажи мастерских технического обслуживания на «КАМАЗах» выполняют нормативы по замене колес и перемещают грузы с помощью крана – манипулятора.

На данном этапе оцениваются навыки управления водителей, слаженность действий экипажа. По итогам конкурса будут отобраны лучшие группы, которые примут участие в первом этапе конкурса «Мастера автобронетанковой техники».