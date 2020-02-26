Мастера игры в снежки из Мурманска готовы разбить норвежские команды

В середине февраля в Мурманске состоялись четырнадцатые игры юкигассен «Арктический кубок – 2020». В борьбе за победу сошлись 18 команд. Два дня напряженных снежных баталий выявили лучших из лучших. Ими оказались мурманчане. Представители команд и организаторы игр встретились с главой областного центра Андреем Сысоевым.

Четырнадцатые игры в снежки по правилам «Юкигассен» для мурманчан оказались непростыми. Среди соперников было много хорошо подготовленных иногородних и даже иностранных команд. Тем не менее, все три призовых места заняли наши земляки. «Скала», «Арктика» и «Рубин» расположились на первом, втором и третьем местах соответственно. С победой их поздравил глава Мурманска Андрей Сысоев.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Безусловно, это очень важно для города. Мы тоже с вами об этом говорили и говорили не один раз. Мурманск, в принципе, на слуху и никогда он высокого своего звания «Столица Арктики» не лишится. Это очевидно. Просто географически. Но, когда в нём живут такие замечательные люди, как вы, которые создают его славу в таких забавных, в хорошем смысле, забавных мероприятиях, как снежки, это очень хорошо».

Матчи только недавно закончились, а игроки уже готовятся к новым соревнованиям. Из лучших бойцов турнира сформируют сборную Мурманска по юкигассен. Ребята отправятся отстаивать честь города в Чемпионате Северных стран в норвежском Вардё.

Станислав и Алексей Ященко, команда «Скала»: «Наибольшую угрозу там представляют практически все команды, потому что они уже играют давно. Команды опытные. И я скажу так, что там нет лёгких соперников. С каждым годом там тоже уровень игры растёт, как и у нас».

Тем не менее, мурманчане духом не падают и намерены победить. Чтобы помочь ребятам в этом, глава администрации вручил им сертификат на оплату поездки на игры в Норвегию. Также Андрей Сысоев намекнул, что молодым спортсменам стоит присмотреться и к другому виду спорта - кёрлингу. Правда, подробности такой неоднозначной оговорки раскрывать он не стал.