Заключительный матч сезона команда «Мурман» проведёт 27 февраляСостоится принудительный спуск лавин на территории Восточного рудника КФ АО «Апатит»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.20 19:30

Мастера игры в снежки из Мурманска готовы разбить норвежские команды

В середине февраля в Мурманске состоялись четырнадцатые игры юкигассен «Арктический кубок – 2020». В борьбе за победу сошлись 18 команд. Два дня напряженных снежных баталий выявили лучших из лучших. Ими оказались мурманчане. Представители команд и организаторы игр встретились с главой областного центра Андреем Сысоевым.

Четырнадцатые игры в снежки по правилам «Юкигассен» для мурманчан оказались непростыми. Среди соперников было много хорошо подготовленных иногородних и даже иностранных команд. Тем не менее, все три призовых места заняли наши земляки. «Скала», «Арктика» и «Рубин» расположились на первом, втором и третьем местах соответственно. С победой их поздравил глава Мурманска Андрей Сысоев.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Безусловно, это очень важно для города. Мы тоже с вами об этом говорили и говорили не один раз. Мурманск, в принципе, на слуху и  никогда он высокого своего звания «Столица Арктики» не лишится. Это очевидно. Просто географически. Но, когда в нём живут такие замечательные люди, как вы, которые создают его славу в таких забавных, в хорошем смысле, забавных мероприятиях, как снежки, это очень хорошо».

Матчи только недавно закончились, а игроки уже готовятся к новым соревнованиям. Из лучших бойцов турнира сформируют сборную Мурманска по юкигассен. Ребята отправятся отстаивать честь города в Чемпионате Северных стран в норвежском Вардё.

Станислав и Алексей Ященко, команда «Скала»: «Наибольшую угрозу там представляют практически все команды, потому что они уже играют давно. Команды опытные. И я скажу так, что там нет лёгких соперников. С каждым годом там тоже уровень игры растёт, как и у нас».

Тем не менее, мурманчане духом не падают и намерены победить. Чтобы помочь ребятам в этом, глава администрации вручил им сертификат на оплату поездки на игры в Норвегию. Также Андрей Сысоев намекнул, что молодым спортсменам стоит присмотреться и к другому виду спорта - кёрлингу. Правда, подробности такой неоднозначной оговорки раскрывать он не стал.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новые пути и новая геоэкономика
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Дмитрий /Мурманск/
26.02.20 11:03
Вывод один, к сожалению: продолжения БизнесМента не планируется.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Дмитрий
26.02.20 10:52
Арктик-ТВ в очередной раз начинают новое журналистское расследование. За это им большое спасибо! Уборка дворов и дорог от снега касаются каждого жителя области. Интересно посмотреть, как живут люди в
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Юг»
Павел К.
21.02.20 10:08
Этот праздник только для Московской области! Или будет пародия на День народного единства и День России, которые мы до сих пор не знаем как отмечать.
Комментарий к новости:Нам только «Дня империи» для счастья не хватает!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На некоторых АЗС Мурманской области отмечен рост цен на бензин-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 79 копеек, доллар укрепился почти на 60 копеек-PRO Энергетику (18+)Прокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Новые пути и новая геоэкономика-PRO Законы (18+)Комитет Госдумы дал добро на законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 572 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика