Мастера ледяных скульптур делятся своим опытом с преподавателями Детской художественной школы

В преддверии Нового года мастер-класс по снежной ледовой скульптуре провели профессионалы своего дела для преподавателей художественной школы по адресу улица Полярной Дивизии 1/16.

Творческий мастер-класс по созданию ледовых скульптур дали художники Вероника Вологжанникова и Дмитрий Новицкий для педагогов Детской художественной школы. Задачи простые и настроение праздничное поднять, и что главное, научить творческих коллег тонкостям работы со льдом.

Вероника Вологжанникова, художник, член Союза художников России: «Мы решили устроить праздник любимым педагогам».

Лёд – это очень интересный материал для работы. Но его весьма сложно, дорого и энергозатратно добывать. Например, для этого мастер-класса лёд привезли из Кировска. А ведь нужны ещё и специальные инструменты для такой работы.

Ну, и конечно, в начале работы сложно увидеть в глыбе своё творение. Поэтому организаторы подготовили небольшие макеты и уже по ним, под руководством опытных наставников преподаватели могли вырезать зайца, белку, птицу и ёлку. Кто-то учился такой работе впервые.

Мария Тюлюнова, преподаватель Детской художественной школы: «Пилить, отсекать, отламывать и намечать маркером рисунок».

По словам художников, делать скульптуры из льда - это ещё и про маленькие радости, ведь каждый взрослый может почувствовать себя ребёнком, который творит чудо.