Марина Табейкина: о семье, или И в горе, и в радости…Северян и гостей региона приглашают на праздничное представление на ярмарке «На Севере – тепло»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.23 19:30

Мастера-стеклодувы щедро делятся праздничным волшебством и новогодними игрушками

Конец декабря – время волшебства. Съёмочная группа «Арктик-ТВ», желая прикоснуться к атмосфере чудес, посетила «фабрику Деда Мороза».

Мастерская Ивана и его жены Кати буквально пропитана новогодними историями. Здесь можно услышать о том, как раньше украшали ели, какие игрушки пользовались спросом и как менялись тренды – от простых, но близких сердцу в небогатое дефицитное время, до роскошных с излишествами, которые можно купить в один клик. Дети нуждаются в таких рассказах, но взрослые не меньше.

Екатерина Игнатова, организатор события: «Люди приходят и говорят: «Слушайте, мы эти игрушки потеряли, разбили. А вы нам помогли их вспомнить. Это ностальгическая такая связь».

Эта связь современным детям в большинстве не понятна. Редко кто хранит дома старые ёлочные игрушки и не просто хранит, а передаёт от поколения к поколению. И даже, если такие коллекции есть, то ценными экземплярами праздничные деревья не украшают. В этой мастерской всё наоборот - всё можно трогать.

Здесь мы встретили человека, который умеет выдувать игрушки из стекла. Звучит как суперспособность.

За полгода Иван с головой погрузился в мир создания изделий из стекла. Перенимал опыт у стеклодувов, учился, копил деньги на мечту. Для него процесс производства игрушек из этого материала подобен магии.

Иван Батурин, стеклодув: «Каждый новый шарик не похож на предыдущий. Нет двух одинаковых. Всё влияет. Температура, настроение, смотрит на тебя кто-то или нет. Всё время получается что-то волшебное и индивидуальное».

Наблюдать за работой мастера можно бесконечно!

В мастерской есть пространство, где взрослые и дети могут по своему желанию разрисовать стеклянные шары, используя для этого маркеры, наклейки и блёстки.

Екатерина Игнатова, организатор мероприятия: «С помощью наших художников выбираете себе шарик, это может быть любая абстракция, северное сияние, например».

Тимофей Бочин, участник экскурсии: «Я разрисовал свой шарик, думаю, что на пятёрочку».

-  А что на нём нарисовал?

- Я на нём нарисовал звезду, змею, Санту.

- Почему змея? Потому что год Дракона?

- Да, я попробовал дракона нарисовать, но получилась змея почему-то.

В этот новогодний период наш стекольных дел мастер решил поделиться такими вот чудесами со взрослыми и детьми.

Иван Батурин, стеклодув: «Мы в атмосфере волшебства находимся и стараемся его передавать людям. Мы делимся щедро этим настроением. Хотим поделиться и с вашим телеканалом - у нас небольшой подарочек. Это наши художники специально расписали, ручная работа, эксклюзив».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Как отметить Новый год на работе без лишних рисков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:35«Международные новости». Информационная программа (12+)01:00«Медленное ТВ-Камин».04:00«Замерзшая из Майами». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг самых высоких зарплат и необычных вакансий за 2023 год в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,36 рубля, доллар снижается почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика