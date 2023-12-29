Мастера-стеклодувы щедро делятся праздничным волшебством и новогодними игрушками

Конец декабря – время волшебства. Съёмочная группа «Арктик-ТВ», желая прикоснуться к атмосфере чудес, посетила «фабрику Деда Мороза».

Мастерская Ивана и его жены Кати буквально пропитана новогодними историями. Здесь можно услышать о том, как раньше украшали ели, какие игрушки пользовались спросом и как менялись тренды – от простых, но близких сердцу в небогатое дефицитное время, до роскошных с излишествами, которые можно купить в один клик. Дети нуждаются в таких рассказах, но взрослые не меньше.

Екатерина Игнатова, организатор события: «Люди приходят и говорят: «Слушайте, мы эти игрушки потеряли, разбили. А вы нам помогли их вспомнить. Это ностальгическая такая связь».

Эта связь современным детям в большинстве не понятна. Редко кто хранит дома старые ёлочные игрушки и не просто хранит, а передаёт от поколения к поколению. И даже, если такие коллекции есть, то ценными экземплярами праздничные деревья не украшают. В этой мастерской всё наоборот - всё можно трогать.

Здесь мы встретили человека, который умеет выдувать игрушки из стекла. Звучит как суперспособность.

За полгода Иван с головой погрузился в мир создания изделий из стекла. Перенимал опыт у стеклодувов, учился, копил деньги на мечту. Для него процесс производства игрушек из этого материала подобен магии.

Иван Батурин, стеклодув: «Каждый новый шарик не похож на предыдущий. Нет двух одинаковых. Всё влияет. Температура, настроение, смотрит на тебя кто-то или нет. Всё время получается что-то волшебное и индивидуальное».

Наблюдать за работой мастера можно бесконечно!

В мастерской есть пространство, где взрослые и дети могут по своему желанию разрисовать стеклянные шары, используя для этого маркеры, наклейки и блёстки.

Екатерина Игнатова, организатор мероприятия: «С помощью наших художников выбираете себе шарик, это может быть любая абстракция, северное сияние, например».

Тимофей Бочин, участник экскурсии: «Я разрисовал свой шарик, думаю, что на пятёрочку».

- А что на нём нарисовал?

- Я на нём нарисовал звезду, змею, Санту.

- Почему змея? Потому что год Дракона?

- Да, я попробовал дракона нарисовать, но получилась змея почему-то.

В этот новогодний период наш стекольных дел мастер решил поделиться такими вот чудесами со взрослыми и детьми.

Иван Батурин, стеклодув: «Мы в атмосфере волшебства находимся и стараемся его передавать людям. Мы делимся щедро этим настроением. Хотим поделиться и с вашим телеканалом - у нас небольшой подарочек. Это наши художники специально расписали, ручная работа, эксклюзив».