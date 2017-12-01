Материнский капитал получили более 40,4 тысячи семей жителей региона

Эта программа поддержки семей действует уже почти 11 лет – с 1 января 2007 года.

Традиционно эти средства чаще всего семьи в Мурманской области направляют на улучшение жилищных условий. На приобретение недвижимости маткапитал потратили 15,6 тысячи семей. При этом около 9 тысяч за счёт материнского капитала погасили жилищные кредиты. На образование детей средства потратили чуть более 3 тысяч семей, а на накопительную часть пенсии мамы перевели всего 44 северянки.

Размер материнского капитала в этом году составляет 453 тысячи рублей. Получить его за рождение второго или последующего ребёнка можно будет и в 2018 году.