День за днём с «Арктик-ТВ»01.12.17 19:30
Материнский капитал получили более 40,4 тысячи семей жителей региона
Эта программа поддержки семей действует уже почти 11 лет – с 1 января 2007 года.
Традиционно эти средства чаще всего семьи в Мурманской области направляют на улучшение жилищных условий. На приобретение недвижимости маткапитал потратили 15,6 тысячи семей. При этом около 9 тысяч за счёт материнского капитала погасили жилищные кредиты. На образование детей средства потратили чуть более 3 тысяч семей, а на накопительную часть пенсии мамы перевели всего 44 северянки.
Размер материнского капитала в этом году составляет 453 тысячи рублей. Получить его за рождение второго или последующего ребёнка можно будет и в 2018 году.
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