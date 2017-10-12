«Матильда» под надзором полиции, или Мурманчане пойдут на фильм через металлоискатели

Чтобы избежать провокаций со стороны противников картины Алексея Учителя, порядок во время показов будут обеспечивать наряды полиции и частное охранное предприятие, а зрителям придётся пройти в зал через рамки металлоискателя.

Сюжет фильма разворачивается в 1890 году. 22-летний наследник престола Николай Романов знакомить с 18-летней балериной царского театра Матильдой Кшесинской. Между молодыми людьми завязываются любовные отношения, которые продолжаются вплоть до момента коронации Николая с супругой Александрой Фёдоровной в 1896 году.

Безобидный, казалось бы сюжет фильма, оказался яблоком раздора российского общества. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская потребовала запретить прокат фильма в России. По её мнению, история адюльтера дискредитирует российского императора. Противники картины утверждают, что отношения Николая II и балерины не более чем выдумка. Активисты даже угрожали сжечь кинотеатры, где будут проводиться показы фильма. Однако, руководство кинопредприятия «Мурманск» это не испугало. Показ премьеры состоится 26 октября.

- Мы не хотели поддаваться давлению со стороны, - отмечает Алексей Лупилин, генеральный директор ООО «Кинопредприятие Мурманск». – В конце концов, можно таким образом запретить прокат «Матильды», а завтра ещё какого-нибудь фильма.

Однако меры предосторожности всё же приняли. За порядком на первых показах фильма будет следить полиция и сотрудники охранного предприятия. Они проверят личные вещи зрителей и будут дежурить не только в зале, но и на уличной территории.

Премьера фильма «Матильда» состоится 26 октября в 17.15 в кинотеатре «Мурманск».