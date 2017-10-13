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День за днём с «Арктик-ТВ»13.10.17 19:30

Матвей Гальченко, мастер ФИДЕ по шахматам, раскрыл секрет своих побед

В Мурманской области открылось первенство по классическим шахматам. Друг с другом сразились 150 участников от 9 до 19 лет. Среди шахматистов не только новички, но и именитые спортсмены с множеством международных турниров за плечами.

Матвей Гальченко в свои 15 лет уже мастер ФИДЕ по шахматам. В баталиях на клетчатой доске участвует с 4 лет. Сначала сражался с отцом и братом, затем парня, подававшего надежды, записали на секцию. Наука даром не прошла. Матвей - дважды чемпион Северо-Запада по классическим шахматам, а в этом году завоевал звание чемпиона России по быстрым шахматам. Кроме того, парень недавно вернулся с международного турнира в Голландии, на котором стал призёром.

- Если кто-то думает, что шахматы это для тех, кто любит думать и всё, то могу сказать, что нет, это не так, - отмечает Матвей Гальченко, мастер ФИДЕ по шахматам.  - Шахматы требуют хорошей физической формы, так как сидеть за доской по 4-5 часов довольно сложно. И те, у кого хватает усидчивости, в итоге выигрывают. Усидчивость оказывается ключевым фактором.

Команда мурманчан на чемпионате в Голландии была третьей по рейтингу, но заняла второе место. Результат, уверены ребята, хороший. У некоторых из участников поездки в семьях подрастает династия шахматистов: в спорт приходят младшие сёстры и братья.

- Это очень приятно. Я бы хотел в будущем его тренировать, если у меня получится, - говорит Кирилл Клюкин, мастер ФИДЕ по шахматам. – Но пока, он занимается с тренером, а я даю некоторые наставления.

Международные турниры – для  более опытных спортсменов. Юные шахматисты стараются проявить себя на Родине. За их успехами внимательно наблюдают судьи. Они же помогают разрешить некоторые спорные моменты, которые периодически возникают на доске и следят за тем, чтобы игра была честной.

- Не туда фигуру поставит, например, когда король находится в положении «шах», - поясняет Сергей Виноградов, главный судья первенства Мурманской области по классическим шахматам. – Или, скажет, что я взялся за фигуру, а ход ею не сделал. И вот игроки начинают спорить: один - ты брался, другой - нет, не брался.

Эта часть турнира прошла чисто. Жульничать ребята не пытались. А лучших в своём возрасте шахматистов выберут уже в финале. Он состоится в воскресенье.

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