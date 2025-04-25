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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.25 19:30

МАУ – университет сегодня стал площадкой «Диктанта Победы»

Её можно назвать одной из самых необычных в регионе.

Знать о Великой Отечественной войне всё невозможно, особенно такие тонкости, если ты не сидел в окопах и не занимался исторической реконструкцией. А «Диктант Победы» может содержать абсолютно любые вопросы, ведь его задача далека от экзаменационной, она скорее всего, познавательная. 

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Познавательно… Делаю дома самостоятельно».

МАУ, пожалуй, одна из самых оригинальных площадок акции, где, благодаря профессиональным историкам можно посмотреть на оружие и предметы красноармейцев, или же попробовать свои силы в плетении маскировочных сетей. Это уже реалии и часть современных боевых действий, а ещё соответствующий блок вопросов на самом испытании.

Татьяна Романова, старший инспектор ГАИ УМВД России по Мурманской области: «Я понимаю, насколько это важно… Хочется посмотреть результаты».

Олег Конышев, ветеран СВО: «Чем сложнее, тем веселее».

Ирина Беляева, студентка МАУ: «Для меня было трудновато».

На некоторые вопросы можно было ответить, рассуждая логически, заметно легче было и тем, кто следит за новостями и ходом спецоперации.  Непростыми можно назвать и сами формулировки некоторых вопросов, требующих сосредоточенности и внимания.

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