МАУ стремится выполнить первые контрольные цифры приёма

В Мурманском арктическом университете состоялась пресс-конференция с и.о. ректора Ириной Шадриной, которая поделилась с пресс-службами предварительными итогами первой в истории высшего заведения приёмной компании и поделилась планами на август.

В Мурманском арктическом университете завершился основной этап зачислений. Абитуриентами было подано более 4000 тысяч заявлений, из них комиссия одобрила около 800. Есть уже и закрытые направления.

Ирина Шадрина, и.о. ректора МАУ: «В основном, они, конечно, гуманитарного плана. Это понятно. У нас лингвистика, педагогическое образование. У нас направление «Нефтегаз» закрыто полностью, у нас «Лечебное дело» закрыто полностью».

А вот на инженерно-технические специальности в вузе есть бюджетные места. Как говорят представители МАУ, эти направления всегда считались самыми сложными для поступления.

Ирина Шадрина, и.о. ректора МАУ: «Во-первых, тяжело учиться на инженерно-технических специальностях, а вы это прекрасно знаете и понимаете. Во-вторых, чтобы поступить на эти специальности, нужно сдать профильные экзамены по математике и физике. Это тоже достаточно сложный процесс».

По словам и.о. ректора, северные промышленники, предприятия и университет сейчас работают в тандеме. Главная цель - показать студентам возможности Заполярья, замотивировать их остаться в регионе, ну, и конечно предложить им рабочие места.

Ирина Шадрина, и.о. ректора МАУ: «Контрольные цифры приёма должны быть чётко по запросу наших промышленников: сколько не хватает кадров по таким-то специальностям и на такое-то предприятие, столько-то по таким. И вот эти контрольные цифры тогда со стопроцентной гарантией мы будем заполнять, потому что мы будем знать, что через четыре-пять лет наши абитуриенты будут работать на этих предприятиях».

До 14 августа в университете будет идти вторая волна зачислений для тех, кто подавал документы в МАУ и в другие вузы, но по каким-то причинам решил выбрать именно региональный учебное заведение. Но и это не всё! С 15 по 24 августа объявят дополнительный приём, во время которого можно подать заявление и поступить на оставшиеся бюджетные места.