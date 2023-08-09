Необходимо найти спасителя за 11 месяцев, или Наш юный земляк срочно нуждается в доноре костного мозгаЖители Мурманской области хранят на банковских счетах почти четверть триллиона рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.23 19:30

МАУ стремится выполнить первые контрольные цифры приёма

В Мурманском арктическом университете состоялась пресс-конференция с и.о. ректора Ириной Шадриной, которая поделилась с пресс-службами предварительными итогами первой в истории высшего заведения приёмной компании и поделилась планами на август.

В Мурманском арктическом университете завершился основной этап зачислений. Абитуриентами было подано более 4000 тысяч заявлений, из них комиссия одобрила около 800. Есть уже и закрытые направления.

Ирина Шадрина, и.о. ректора МАУ: «В основном, они, конечно, гуманитарного плана. Это понятно. У нас лингвистика, педагогическое образование. У нас направление «Нефтегаз» закрыто полностью, у нас «Лечебное дело» закрыто полностью».

А вот на инженерно-технические специальности в вузе есть бюджетные места. Как говорят представители МАУ, эти направления всегда считались самыми сложными для поступления.

Ирина Шадрина, и.о. ректора МАУ: «Во-первых, тяжело учиться на инженерно-технических специальностях, а вы это прекрасно знаете и понимаете. Во-вторых, чтобы поступить на эти специальности, нужно сдать профильные экзамены по математике и физике. Это тоже достаточно сложный процесс».

По словам и.о. ректора, северные промышленники, предприятия и университет сейчас работают в тандеме. Главная цель - показать студентам возможности Заполярья, замотивировать их остаться в регионе, ну, и конечно предложить им рабочие места.

Ирина Шадрина, и.о. ректора МАУ: «Контрольные цифры приёма должны быть чётко по запросу наших промышленников: сколько не хватает кадров по таким-то специальностям и на такое-то предприятие, столько-то по таким. И вот эти контрольные цифры тогда со стопроцентной гарантией мы будем заполнять, потому что мы будем знать, что через четыре-пять лет наши абитуриенты будут работать на этих предприятиях».

До 14 августа в университете будет идти вторая волна зачислений для тех, кто подавал документы в МАУ и в другие вузы, но по каким-то причинам решил выбрать именно региональный учебное заведение. Но и это не всё! С 15 по 24 августа объявят дополнительный приём, во время которого можно подать заявление и поступить на оставшиеся бюджетные места.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рост вакансий и феминизация: обзор судостроительной отрасли за первое полугодие
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Правовая консультация (18+)Переработки никому не нравятся, но при этом считаются почти нормой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Меньше волнуются перед собеседованием те, кто больше зарабатывает-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,45 рубля, доллар укрепился на 1,32 рубля-PRO Энергетику (18+)Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила специалистам КАЭС увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 августа-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам о новых штрафах за нарушения в воинском учёте и что ждёт в связи с этим работодателей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика