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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.24 19:30

«МАУ.Стартап-2024»: в Мурманском арктическом университете продолжают взращивать будущих предпринимателей

Студенты не только учатся разрабатывать стартапы, но и получают реальную возможность запустить собственный продукт на рынок.

Предпринимательская деятельность уже не кажется такой сложной и недосягаемой, когда появляется возможность опробовать свои силы в создании собственного продукта ещё в студенческие годы. Именно такой шанс получат более 450 студентов Мурманского арктического университета.

Принять участие в студенческом акселераторе «МАУ.Стартап-2024» есть у каждого воспитанника вуза. Проект запускают уже второй год. В этот раз ребятам предстоит разработать более 60 стартапов, а затем представить их индустриальным партнёрам, которых в этот раз стало намного больше.

Мария Князева, первый проректор МАУ, куратор проекта акселератор «МАУ.Стартап-2024»: «Для ребят это шанс, ничем не рискуя: ни деньгами, ни репутацией, почувствовать на себе, как разрабатывается стартап-проект. Для того чтобы эти компетенции действительно формировались, это нельзя делать в рамках учебного проекта, поэтому все проекты реальные. Наши технологические партнёры выставили целый ряд индустриальных задач - порядка тридцати двух. И наши ребята, сбиваясь в команды, берут эти задачи в работу для того, чтобы предложить свой стартап, который отвечает на эту боль. Но также внутри нашей программы предусмотрена и инициация какого-то проекта по собственной инициативе, главное, чтобы это укладывалось в тематики».

Участница команды-финалиста «Заряд Севера» прошлогоднего акселератора отмечает, что взаимодействие с партнёрами также стало важным опытом. В процессе совместной работы ребята развивали лидерские качества, умение работать сообща, ораторские способности и нетворкинг.

Алимат Шахмерданова, студентка 4 курса МАУ по направлению подготовки «Инноватика», участница акселератора МАУ 2023 года «Арктика.Суперфуд»: «Наверное, акселератор и нацелен на то, чтобы соединять людей разных направлений подготовки, разных курсов. Поэтому у нас были ребята из водных биоресурсов, из прикладной информатики. В принципе, мы такой командой мощной выступили и прошли в финал».

Для некоторых групп студентов акселератор включён в учебный процесс. Однако участником может стать любой желающий. Старт уникальному проекту дала ректор МАУ Ирина Шадрина.

Ирина Шадрина, ректор МАУ: «Ребята, я вам желаю только одного: быть смелыми, не бояться трудностей, всегда понимать свои задачи, воплощать их в реалии и получать моральное и материальное удовлетворение от реализации своих идей. А наши партнёры всегда вам в этом помогут».

Впереди студентов ожидает формирование команд и совместная работа. Презентации готовых проектов инвесторам организуют уже в декабре. А после лучшие команды получат материальную поддержку.

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