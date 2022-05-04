Май – время больших уборок и спортивных стартов

Как обстоят дела с чистотой и порядком в Заполярье? Эти и многие другие вопросы сегодня министры под руководством губернатора Андрея Чибиса обсудили на традиционном оперативном совещании.

Открыл оперативное совещание губернатор с заявления о том, что на реализацию проектов «Arctic schools» дополнительно выделят 50 млн рублей. Уже подведены итоги конкурса грантов. Уже в этом месяце победители получат средства на преобразование.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эта практика себя положительно зарекомендовала. Мы в этом году её расширили не только на школы, но и на детские сады. Это принципиально важная работа, как и та, которая начата по поручению президента, по капитальному ремонту школ. В этом году мы ремонтируем три школы. Поэтому очень важно менять образовательную среду, как я говорю, не только в школах, но и детских садах».

Промышленный комплекс Мурманской области получит дополнительную поддержку. Из регионального бюджета Фонду развития промышленности выделены 100 миллионов рублей, ещё 86 миллионов - из федерального.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Дополнительный акцент в этом фонде развития промышленности, как раз поддержка молочной продукции, хлебобулочных изделий, обрабатывающих производств. Акцент на промышленность, включая агропромышленный комплекс».

В Заполярье продолжается кампания по уборке территорий. В городских и всероссийском субботнике «Зелёная весна» приняли участие около 8 тысяч человек. В мае экоакции будут продолжены.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я хочу поблагодарить. Очень много сотрудников наших министерств и ведомств выходили к администрации городов и сами предприятия, трудовые коллективы. Это очень правильно. И ещё более правильно, когда такие субботники мобилизуют и соседей во дворах, чтобы свой двор привести в порядки».

Помимо уборок в мае ожидается много спортивных мероприятий. Например, фестиваль молодёжных субкультур, соревнования по различным видам спорта. Кроме того, 14 мая в Долине Уюта откроют скейт-парк, а 22 – состоится «Забег.рф».

Также для всех активных северян продолжается акция «Бодрое воскресенье». Теперь её будут проводить не один день в неделю, а два – в субботу и воскресенье в разных городах региона.