Май-2020 стремится установить новый рекорд по осадкам

Погода явно не майская, впрочем, жителей Мурманска уже ничем не удивить. Ну, разве что, ходить несколько дней придётся с опаской поскользнуться, да, и автомобилистам, которые уже успели поменять шины на летние, стоит быть аккуратнее, а лучше, вообще воздержаться от поездок, советуют автоинспекторы.

Циклон Aki принёс в Заполярье метель, погрузившую регион в новую зиму. По оценкам метеорологов, этот день должен войти в историю, как самый снежный в мае. Предыдущий рекорд установлен был в 2018 году, когда за сутки в областном центре выпало 24 мм осадков. Из-за бушующей непогоды было объявлено штормовое предупреждение, несколько участков федеральной трассы «Р-21 Кола» перекрыли для движения.

Закончиться метель должна в пятницу, тогда же синоптики скажут, поставлен новый метеорекорд или нет.