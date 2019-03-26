«Маячок» выявил «слепых и глухих» водителей

Сотрудники Государственной противопожарной службы совместно с ГАИ провели тренировочный рейд «Маячок». На этот раз в них приняли участие не только наряды специальных служб, но и жители города Мурманска.

Операцию «Маячок» спецслужбы города Мурманска проводят два раза в год. Её основная цель - напомнить водителям о важности соблюдения одного из правил – предоставления приоритета в движении машинам спецслужб с включёнными проблесковыми маячками и сиренами. Как оказалось, многие мурманские водители и пешеходы этим правилом частенько пренебрегают. Некоторые даже шутят: мол, пожарные по своим личным делам опаздывают. Но нередко драгоценные минуты, которые машины пожарной или скорой помощи стоят в пробке, могут стоить кому-то жизни.

В обычный день на вызов бригады выдвигаются без сопровождения. Но сегодня во время тренировки за пожарной машиной следуют два экипажа дорожно-патрульный службы. Чтобы оперативно отреагировать на нарушение и прямо на месте не только выписать штраф, но объяснить недобросовестному водителю чего могут стоить предрассудки и сэкономленные секунды.

«За данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей, либо лишение право управление от одного до трёх месяцев», - комментирует Владислав Чирков, командир взвода отдельной роты ДПС УМВД РФ по г. Мурманску.

Инспекторы дорожного движения и специалисты пожарной части продумали маршрут движения так, чтобы оказаться и на центральных дорогах города, и на периферии. Итогом этого рейда стали два нарушителя, которые по какой-то причине не посчитали нужным уступать дорогу пожарной машине с включённой сереной.