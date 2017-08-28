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День за днём с «Арктик-ТВ»28.08.17 19:30

Майна! Кольский залив начали освобождать от затонувших объектов

Время разбрасывать мусор и время его собирать. Федеральный проект по ликвидации накопленного ущерба в Арктике стартовал в Мурманской области. В течение 2017 года планируется частично очистить Кольский залив от затопленных в акватории ещё в советские годы объектов. На начале работ присутствовали министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В районе посёлка Ретинское начинается практический этап реализации проекта по очистке Кольского залива. Согласно исследованиям, на дне залива находится более сотни потенциально опасных объектов. Среди них не только затопленные суда, но и металлоконструкции, принадлежащие причальным линиям бывших рыболовецких колхозов.

Посёлок Ретинское - населённый пункт, где согласно данным переписи 2010 года, нет ни одного жителя. Из низкого полярного леса то тут, то там выглядывают покосившиеся стены и крыши. Посёлок расположен на побережье одноимённой губы, здесь же когда-то стояли суда рыболовецкого колхоза. Сегодня причалы ржавеют и разваливаются, а под водой покоится большое количество металлического хлама. Это место стало в Мурманской области стартовой площадкой реализации федерального проекта по ликвидации накопленного ущерба в Арктике.

- Сейчас формируется программа по очистке Арктики. Мы собрали со всех регионов от Мурманской области до Чукотки сведения об загрязняющих объектах, - рассказал Сергей Фокин, директор Всероссийского НИИ охраны окружающей среды. – Объекты разные, некоторые раньше принадлежали Министерству обороны, остались от метеостанций, от маяков. Но есть и бытовой мусор.

Исполнителем работ выступает «РосРАО». Его специалисты предварительно исследовали дно залива, составили реестр объектов, которые необходимо извлечь и утилизировать. Насчитали 102. Работали не только водолазы. В особо глубоких местах дно прощупывали эхолотом. Буксир, с борта которого и проводились обследования, накатал по заливу более 4,5 тысячи километров.

- Самое, наверное, тяжёлое и сложное мероприятие в этом процессе - это найти собственников этих объектов, - сказал Владимир Хандобин, руководитель проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО». - Мы имеем право поднимать только те объекты, которые является бесхозяйными, как сказано в Гражданском кодексе. И тогда эти бесхозяйные объекты поднимаются, разделываются, металлолом продаётся, а деньги идут государству.

Если владельцев затопленных объектов удастся установить, то им придётся принять участие в проекте финансово. А пока со дна губы Ретинской поднимают хлам, который наверняка является бесхозным. Из-под воды ход процесса контролирует водолаз.

Первым над поверхностью залива появляется ржавый судовой двигатель. Следующий на очереди - понтон старого причала. Подводный хлам просушат и отправят на утилизацию на 10-й судоремонтный завод. Эти объекты подняли  без каких-либо трудностей. Однако, воды Кольского залива хранят и более опасные вещи. Своей очереди, например, ждёт промыслово-зверобойное судно «Териберка», затонувшее в 90-х годах прошлого века. На его борту до сих пор находится около 60 тонн топлива. «Они представляют и экологическую опасность, и опасность для мореплавания, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - 16 судов представляют конкретную опасность для мореплавания. Мы очень благодарны Министерству природных ресурсов и лично министру за то, что они поддержали нашу инициативу и первые федеральные средства в размере 50 миллионов рублей поступили в регион, а программа начала реализовываться».

Работа по очистке Кольского залива в рамках федерального проекта по ликвидации накопленного ущерба в Арктике будет длиться до конца 2017 года. Мурманская область в уборке арктических территорий не является первопроходцем. Похожие кампании идут на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, а также в других регионах Арктики.

- На островах  архипелага Франца-Иосифа реализация проекта по очистке территории уже вышла на финальную стадию, - отметил Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ. – Это больше половины тех объектов накопленного ущерба, который за 60 лет практически был там сформирован. Больше половины вывезено с островов на материк. Есть соответствующие проекты на Новой Земле, на других островах Арктического побережья.

Вся программа рассчитана до 2025 года. К этому времени Арктическая зона России должна преобразиться, создав благоприятные условия для социально-экономического развития северных регионов страны. 

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