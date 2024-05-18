Майская неделя удивляет: американские угольные котлы - на свалку, а стакер-реклаймер запускаем в поту «Лавна»; швейное производство заработало в колонии, а райский сад ждёт гостей

На строительной площадке порта «Лавна» завершаются пусконаладочные работы стакера-реклаймера. В морском порту уже проводят его тестирование. Стакер-реклаймер – это транспортирующий механизм непрерывного действия, предназначенный для забора и погрузки угля. Его производительность 4200 тонн груза в час.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

На строительной площадке порта «Лавна» завершаются пусконаладочные работы стакера-реклаймера. В морском порту уже проводят его тестирование. Стакер-реклаймер – это транспортирующий механизм непрерывного действия, предназначенный для забора и погрузки угля. Его производительность 4200 тонн груза в час. Он используется для упорядоченного размещения инертных материалов на открытых производственных и складских площадках, а также для подачи сыпучих грузов на причальный конвейер. Стакер-реклаймер перемещается по рельсам вдоль складского конвейера.

На котельной в Росте приступили к демонтажу старых американских угольных котлов. Согласно технической документации, эти агрегаты были произведены в Соединенных Штатах Америки в прошлом веке и прибыли в регион из Нью-Йорка.

Они должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему. Камера наружного видеонаблюдения, установленная в одном из дворов Мурманска, зафиксировала, кто мусорит на контейнерных площадках. Оказалось, что это не жильцы, не чайки и даже не бродячие собаки. Мусор из контейнеров раскидывали рабочие, приехавшие на мусоровозе с логотипом АО «Ситиматик».

За денежное вознаграждение оформляли фиктивные трудовые договоры, дающих право иностранцам находиться в России.

Выявили и пресекли противоправную деятельность подозреваемых сотрудники регионального УФСБ. Мужчины проходят по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Приговор суда вступил в законную силу, фигуранты признаны виновными они получили реальные сроки - 2 года 8 месяцев в колонии общего режима и 1 год 10 месяцев в колонии строгого режима.

Уже не первый год в исправительных учреждениях регионального УФСИН развивают швейное направление легкой промышленности. В Мурманской области есть 4 колонии, в которых открыты и работают швейные цеха. Буквально неделю назад один из них открыли в ИК-17, переделав бывшее здание жилого отряда под производственный цех.

В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» прошёл тренинг «Самореализация по-женски» для молодых мам Заполярья.

Как замешивать тесто или чистить рыбу? Это и многое другое узнали школьники Мурманской области благодаря проекту «Арктическая фудтех-школа», который проходит в регионе уже во второй раз. Ребята не только учатся работать с продуктами, но даже разрабатывают свои уникальные блюда.

Райский сад посреди снежной весны! Его посетила съёмочная группа «Арктик-ТВ». Речь, конечно, о Кировском ботаническом саде.

Закулисье – это отдельный мир. Генеральную репетицию новой постановки театральной школы «Домино» посетила съёмочная группа «Арктик-ТВ» с учёниками медиашколы «Академия телевидения» . У ребят была возможность пообщаться с юными актёрами и, конечно, с режиссёром-постановщиком спектакля.

На дворе май, но театральная жизнь не спешит останавливаться. Премьеры и фестивали ещё впереди. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила Драматический театр Северного флота, чтобы узнать последние новости.

Скоро лето, а это значит, счто юные северяне скоро будут больше предоставлены сами себе, будут больше находиться на улице и, соответственно, участвовать в дорожном движении. По печальной статистике, в летнее время становится больше происшествий на дорогах, участниками которых становятся несовершеннолетние, поэтому в офисе регионального ГИБДД провели встречу , на которой попытались напомнить родителям, пешеходам и водителям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения и обучать этому детей.

Житель Ковдора Денис Артеменко спас лосёнка. Он заметил животное недалеко от посёлка Ёна, где собирался порыбачить. Лосенок застрял в тине и не мог выбраться из воды самостоятельно. Мужчина не оставил малыша погибать и вытащил его. Немного посидел рядом, пока тот не пришёл в себя и затем ушел. Но признаётся, что издалека увидел как за спасённым лосёнком пришла его мама.